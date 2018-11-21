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У Польщі затримали громадянина України з великою кількістю наркотиків

У Польщі затримали громадянина України з великою кількістю наркотиків

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Польська поліція з міста Бусько-Здруй у Свєнтокшиському воєводстві затримала 27-річного громадянина України, у якого виявила 0,5 кг марихуани, таблетки екстазі та анаболічні препарати. Про це інформує УНН із посиланням на Польське Радіо.

За зберігання великої кількості наркотиків і психотропних речовин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

У ніч зі суботи на неділю у місті Бусько-Здруй поліцейські затримали для контрою авто, за кермом якого був 27-річний громадянин України, якого підозрювали у зберіганні наркотиків.

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“Під час контролю поліція знайшла в одязі водія BMW згорток з алюмінієвої фольги, у якому було чотири порції висушеної рослини коричнево-зеленого кольору. Початкові дослідження показали, що вилучена суха трава — це марихуана. З автівки вилучили також п’ять мобільних телефонів та готівку. В одному з телефонів замість акумулятора поліція знайшла згорток із кремовим порошком”, — сказав аспірант Томаш Півоварський, речник поліції у місті Бусько-Здруй.

Крім того, водій не мав водійських прав. Чоловіка заарештували, а його транспортний засіб відправили на штраф-майданчик.

Як раніше інформував УНН, 12 листопада за постачання ув’язненим наркотиків затримано співробітника Київського слідчого ізолятору.

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