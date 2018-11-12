Працівник Київського СІЗО постачав в’язням наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За постачання ув’язненим наркотиків затримано співробітника Київського слідчого ізолятору. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“У ході реалізації оперативної інформації працівниками адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України проведено огляд особистих речей молодшого сержанта внутрішньої служби. У боковій кишені його барсетки правоохоронці вилучили 99 поліетиленових згортків чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору в середині (згідно висновку експертного дослідження — метадон), 5 таблеток жовтого кольору невідомого походження, а також 10 таблеток білого кольору невідомого походження”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначили у прокуратурі, вилучені речовини направлено на хімічну експертизу. Співробітника режимної установи затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, за останній тиждень це — вже другий випадок, коли за спробу пронести до Київського СІЗО наркотики затримують співробітника установи.