Работник Киевского СИЗО снабжал заключенных наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За поставки заключенным наркотиков задержан сотрудник Киевского следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы. В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых свертков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета в середине (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудник Киевского СИЗО носил из дома "травку" для заключенных
Как отметили в прокуратуре, изъятые вещества направлены на химическую экспертизу. Сотрудник режимного учреждения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, за последнюю неделю это - уже второй случай, когда за попытку пронести в Киевское СИЗО наркотики задерживают сотрудника учреждения.