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Інспектора Київського СІЗО зловили на спробі передати наркотики

Інспектора Київського СІЗО зловили на спробі передати наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Заарештовано інспектора Київського СІЗО, який намагався пронести до в’язниці наркотичні речовини. Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва, передає УНН. 

“За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою інспектору охорони ДУ „Київський слідчий ізолятор“, який намагався пронести наркотичні засоби до установи попереднього ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

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Вказаного працівника було затримано на пропускному пункті “Київського слідчого ізолятора”. Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено канабіс, який було розфасовано у пачки з-під цигарок, та метадон у таблетках.

Наразі інспектору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинене правоохоронцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що органи прокуратури нерідко викривають співробітників закритих державних установ на розповсюдженні наркотиків. Так, окрім закладів пенітенціарної системи, подібні випадки мають місце і в армійських структурах.

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Так, у вересні на Київщині були викриті двоє службовців Нацгвардії, які збували у військовій частині амфетамін. Раніше у столичному регіоні затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами.

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