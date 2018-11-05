Інспектора Київського СІЗО зловили на спробі передати наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Заарештовано інспектора Київського СІЗО, який намагався пронести до в’язниці наркотичні речовини. Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва, передає УНН.
“За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою інспектору охорони ДУ „Київський слідчий ізолятор“, який намагався пронести наркотичні засоби до установи попереднього ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
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Вказаного працівника було затримано на пропускному пункті “Київського слідчого ізолятора”. Під час поверхневого огляду у нього виявлено та вилучено канабіс, який було розфасовано у пачки з-під цигарок, та метадон у таблетках.
Наразі інспектору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинене правоохоронцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначимо, що органи прокуратури нерідко викривають співробітників закритих державних установ на розповсюдженні наркотиків. Так, окрім закладів пенітенціарної системи, подібні випадки мають місце і в армійських структурах.
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Так, у вересні на Київщині були викриті двоє службовців Нацгвардії, які збували у військовій частині амфетамін. Раніше у столичному регіоні затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами.
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