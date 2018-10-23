Бунт у СІЗО: завершено розслідування щодо екс-бійців "Торнадо" і тюремників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо колишніх бійців роти “Торнадо”, а також щодо трьох співробітників “Київського слідчого ізолятору” стосовно бунту в Лук’янівському СІЗО. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
Так, раніше було повідомлено про підозру екс-командиру “Торнадо”, який був організатором злочину, трьом екс-бійцям цієї роти, членам організованої групи, та чотирьом співучасникам — екс-“торнадівцям”.
“22.10.2018 прокурором в порядку, передбаченому ст.290 КПК України всім особам, яким було повідомлено про підозру, та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників “Київського слідчого ізолятора”, яким повідомлено про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти “Торнадо”.
Водночас зазначається, що у кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.
Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Зазначимо, ув’язнені колишні співробітники роти “Торнадо” за пособництва працівників “Київського слідчого ізолятор” вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини - вчинення масових заворушень, що супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.
Крім того, екс-командиру роти “Торнадо”, який є організатором вчинення злочинів, та екс-бійцям вкзаної роти також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 КК України (готування до втечі з-під варти).