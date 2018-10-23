Бунт в СИЗО: завершено расследование по экс-бойцам "Торнадо" и тюремщикам

Так, ранее сообщалось о подозрении экс-командиру "Торнадо", который был организатором преступления, трем экс-бойцам этой роты, членам организованной группы, и четырем соучастникам - экс-"торнадовцам".

"22.10.2018 прокурором в порядке, предусмотренном ст.290 УПК Украины всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников "Киевского следственного изолятора", которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо".

В то же время отмечается, что в уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Отметим, заключенные бывшие сотрудники роты "Торнадо" при пособничестве работников "Киевского следственного изолятор" совершили тяжкие и особо тяжкое преступления - совершение массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

Кроме того, экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и экс-бойцам указанной роты также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 УК Украины (приготовление к бегству из-под стражи).