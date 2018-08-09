Через бунт екс-бійців "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО постраждав правоохоронець

"В межах кримінальних дій сьогодні були проведені обшуки. Наші працівники разом з працівниками військової прокуратури і СБУ та "Альфи" прийшли до камер торнадівців, і вони вчинили супротив. Були використані вибухові пакети саморобні, які вони зробили. Також у них була холодна зброя. Вибухові вибухопакети вони зробили в камері", - сказав він.



За словами Маслака, один з вибухопакетів був активований, внаслідок чого один працівники пенітенціарної служби отримав травму.



"Буде інкриміновано 348 ККУ – зазіхання на життя правоохоронця. Станція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі", - уточнив він.



Маслак також розповів, що для стабілізації ситуації, трьох осіб було вивезено з СІЗО, інших осіб розмістили до карцеру.



Нагадаємо, з Лук'янівського СІЗО люди не давали вивозити підсудних.