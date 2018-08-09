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Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО пострадал правоохранитель

Киев • УНН

 • 21263 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками. Об этом сообщил на брифинге помощник заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева Юрий Маслак, передает корреспондент УНН.

Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО пострадал правоохранитель

"В рамках уголовных действий сегодня были проведены обыски. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры и СБУ и "Альфы" пришли к камерам бывших бойцов "Торнадо"; и они оказали сопротивление. Были использованы взрывные пакеты самодельные, которые они сделали. Также у них было холодное оружие. взрывные взрывпакет они сделали в камере ", - сказал он.

По словам Маслака, один из взрывпакетов был активирован, в результате чего один работники пенитенциарной службы получил травму.

"Будет инкриминировано 348 УКУ - посягательство на жизнь правоохранителя. Станция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы", - уточнил он.

Маслак также рассказал, что для стабилизации ситуации, трех человек было вывезено из СИЗО, других лиц поместили в карцер.

Напомним, из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых.

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