Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО пострадал правоохранитель

"В рамках уголовных действий сегодня были проведены обыски. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры и СБУ и "Альфы" пришли к камерам бывших бойцов "Торнадо"; и они оказали сопротивление. Были использованы взрывные пакеты самодельные, которые они сделали. Также у них было холодное оружие. взрывные взрывпакет они сделали в камере ", - сказал он.



По словам Маслака, один из взрывпакетов был активирован, в результате чего один работники пенитенциарной службы получил травму.



"Будет инкриминировано 348 УКУ - посягательство на жизнь правоохранителя. Станция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы", - уточнил он.



Маслак также рассказал, что для стабилизации ситуации, трех человек было вывезено из СИЗО, других лиц поместили в карцер.



Напомним, из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых.