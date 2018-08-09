З Лук'янівського СІЗО люди не давали вивозити підсудних
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Поліція Києва забезпечує правопорядок біля слідчого ізолятора, де знайомі підсудних блокували в’їзд-виїзд спецавтомобілів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“О 16:10 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській під стінами Київського слідчого ізолятора зібралось близько 30-40 осіб, які перекрили дорогу та виступають проти вивезення із СІЗО деяких підсудних — їх родичів та знайомих. За викликом терміново направили патрульних поліцейських, працівників Шевченківського управління поліції та спецпризначенців. Наразі ситуація під стінами слідчого ізолятора контрольована”, — розповіли у поліції.
У прес-службі додали, що правоохоронці продовжують нести службу для забезпечення охорони громадського порядку та публічної безпеки.
За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів, чим було здійснено втручання у діяльність працівників правоохоронних органів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за перші півроку 2018 року в СІЗО Севастополя в окупованому Криму померли четверо ув'язнених.