Из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых

"В 16:10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской под стенами Киевского следственного изолятора собралось около 30-40 человек, которые перекрыли дорогу и выступают против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых - их родственников и знакомых . По вызову срочно направили патрульных полицейских, работников Шевченковского управления полиции и спецназа. Сейчас ситуация под стенами СИЗО контролируемая", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что правоохранители продолжают нести службу для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за первые полгода 2018 года в СИЗО Севастополя в оккупированном Крыму умерли четверо заключенных.