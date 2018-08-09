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Из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых

Киев • УНН

 • 17423 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Полиция Киева обеспечивает правопорядок у следственного изолятора, где знакомые подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых

"В 16:10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской под стенами Киевского следственного изолятора собралось около 30-40 человек, которые перекрыли дорогу и выступают против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых - их родственников и знакомых . По вызову срочно направили патрульных полицейских, работников Шевченковского управления полиции и спецназа. Сейчас ситуация под стенами СИЗО контролируемая", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что правоохранители продолжают нести службу для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за первые полгода 2018 года в СИЗО Севастополя в оккупированном Крыму умерли четверо заключенных.

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