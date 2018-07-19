За півроку в СІЗО Сімферополя померли четверо ув'язнених

За словами Е.Сагірмана, 6 квітня в СІЗО Сімферополя були знайдені повішеними Сервер Бєляєв та Олег Гончаров. 12 квітня в карцері був знайдений повішеним 23-річний Дмитро Шапошник. 13 квітня в камері №8 з перерізаним горлом було знайдено Іслама Іскера.

Як повідомляв УНН, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, за перші півроку 2018 року російські силовики в окупованому Криму затримали 73 людей, з них 51 представник кримських татар.