За півроку в СІЗО Сімферополя померли четверо ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За перші півроку 2018 року в СІЗО Севастополя в окупованому Криму померли четверо ув'язнених. Про це на брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає УНН.
За словами Е.Сагірмана, 6 квітня в СІЗО Сімферополя були знайдені повішеними Сервер Бєляєв та Олег Гончаров. 12 квітня в карцері був знайдений повішеним 23-річний Дмитро Шапошник. 13 квітня в камері №8 з перерізаним горлом було знайдено Іслама Іскера.
Як повідомляв УНН, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, за перші півроку 2018 року російські силовики в окупованому Криму затримали 73 людей, з них 51 представник кримських татар.