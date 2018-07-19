"Чистки" в оккупированном Крыму: за полгода задержали 73 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. За первые полгода 2018 года российские силовики в оккупированном Крыму задержали 73 человека. Об этом на брифинге сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает УНН.
“За первое полугодие у нас зафиксировано 73 таких случая, 51 случай был в отношении представителей коренного крымскотатарского народа”, — сообщил Сагирман.
По его словам, задержания происходили по разным поводам, в основном, в связи с “распространением экстремистских материалов”
Также Сагирман сообщил, что за первое полугодие оккупанты провели 66 обысков в домах крымчан.
“За первое полугодие 2019 года оккупанты провели 66 обысков. 56 обысков были в домах крымских татар”, — заявил он.
Напомним, в Бахчисарае в Крыму российские силовики задержали двух крымских татар.