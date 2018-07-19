"Чистки" в окупованому Криму: за півроку затримали 73 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За перші півроку 2018 року російські силовики в окупованому Криму затримали 73 людини. Про це на брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає УНН.
"За перше півріччя у нас зафіксовано 73 таких випадки, 51 випадок був щодо представників корінного кримськотатарського народу", - повідомив Сагірман.
За його словами, затримання відбувалися з різних приводів, в основному, у зв'язку з "поширенням екстремістських матеріалів".
Також Сагірман повідомив, що за перше півріччя окупанти провели 66 обшуків в будинках кримчан.
"За перше півріччя 2019 року окупанти провели 66 обшуків. 56 обшуків були в будинках кримських татар", - заявив він.
Нагадаємо, в Бахчисараї в Криму російські силовики затримали двох кримських татар.