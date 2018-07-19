За полгода в СИЗО Симферополя умерли четверо заключенных

По словам Э.Сагирмана, 6 апреля в СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. 12 апреля в карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник. 13 апреля в камере №8 с перерезанным горлом был найден Ислам Искеров.

Как сообщал УНН, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, за первые полгода 2018 года российские силовики в оккупированном Крыму задержали 73 человека, из них 51 представитель крымских татар.