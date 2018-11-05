Инспектора Киевского СИЗО поймали на попытке передать наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Арестован инспектор Киевского СИЗО, который пытался пронести в тюрьму наркотики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г.Киева, передает УНН.
“По ходатайству прокуратуры города Киева судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей инспектору охраны ГУ ”Киевский следственный изолятор“, который пытался пронести наркотические средства в учреждения предварительного заключения”, — говорится в сообщении.
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Указанного работника задержали на пропускном пункте “Киевского следственного изолятора”. Во время поверхностного осмотра у него был обнаружен и изъят каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках.
Сейчас инспектору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное милиционеру грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Отметим, что органы прокуратуры нередко разоблачают сотрудников закрытых государственных учреждений на распространении наркотиков. Так, кроме учреждений пенитенциарной системы, подобные случаи имеют место и в армейских структурах.
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Так, в сентябре в Киевской области были разоблачены двое служащих Нацгвардии, которые сбывали в военной части амфетамин. Ранее в столичном регионе задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами.
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