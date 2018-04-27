На Київщині затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Працівники Васильківського відділу поліції, яких було затримано після збуту особі психотропної речовини і вимагання у неї хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності, самі перебували в стані наркотичного сп’яніння, виконуючи службові обов’язки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області, передає УНН.