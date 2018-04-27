На Київщині затримали двох поліцейських-хабарників, що виявились драг-дилерами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Працівники Васильківського відділу поліції, яких було затримано після збуту особі психотропної речовини і вимагання у неї хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності, самі перебували в стані наркотичного сп’яніння, виконуючи службові обов’язки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області, передає УНН.
“Відповідно до висновку медичного огляду у двох затриманих „правоохоронців“ виявлено стан сп’яніння внаслідок вживання наркотичної речовини амфетамін”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, двоє оперуповноважених та поліцейський Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області збували громадянам психотропну речовину “амфетамін”, а потім вимагали в цих же осіб неправомірну вигоду, щоб не притягувати останніх до кримінальної відповідальності.
Так, використовуючи своє службове становище, із застосуванням фізичної сили, зловмисники почали вимагати у особи, якій збули психотропну речовину, неправомірну вигоду розміром 20,5 тисяч гривень за не притягнення до кримінальної відповідальності і були відразу затриманими співробітниками правоохоронних органів.
У четвер, 26 квітня, Печерським районним судом м. Києва трьом підозрюваним працівникам Васильківського відділу поліції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” КК України обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокуратура Київської області принципово не погоджується із таким рішенням суду і буде його оскаржувати в суді апеляційної інстанції.
Досудове розслідування триває, підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 13 квітня майору СБУ дали шість років за вчинену “під наркотиками” смертельну ДТП.