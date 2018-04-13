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Майору СБУ дали шість років за вчинену "під наркотиками" смертельну ДТП

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва засудив до шести років позбавлення волі співробітника СБУ, який, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону, передає УНН.

"11 квітня 2018 року Святошинський районний суд міста Києва з урахуванням обставин у справі визнав правопорушника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та визначив йому остаточну реальну міру покарання у виді 6 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Суд також позбавив винуватця ДТП військового звання "майор", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у лютому 2016 року працівник Служби безпеки України, перебуваючи у стані алкогольного та психотропного сп’яніння, керуючи автомобілем Toyota RAV-4, маючи при собі психотропну речовину – "амфетамін", допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2107". Унаслідок зіткнення водій "ВАЗ-2107" отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, за ДТП за аналогічних обставин 30 березня 2018 року Оболонський районний суд міста Києва визнав винним співробітника СБУ у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

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