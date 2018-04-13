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Майору СБУ дали шесть лет за совершенное "под наркотиками" смертельное ДТП

Майору СБУ дали шесть лет за совершенное "под наркотиками" смертельное ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника СБУ, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.

"11 апреля 2018 года Святошинский районный суд города Киева с учетом обстоятельств по делу признал правонарушителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины и определил ему окончательную реальную меру наказания в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Суд также лишил виновника ДТП воинского звания "майор", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в феврале 2016 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного и психотропного опьянения, управляя автомобилем Toyota RAV-4, имея при себе психотропное вещество - "амфетамин", допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107". В результате столкновения водитель "ВАЗ-2107" получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

Напомним, по ДТП при аналогичных обстоятельствах 30 марта 2018 года Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника СБУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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