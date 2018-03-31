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Працівника СБУ засудили до ув'язнення за смертельну ДТП

Працівника СБУ засудили до ув'язнення за смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва засудив працівника Служби безпеки України до трьох років позбавлення волі за смертельну дорожно-транспорту пригоду, яку він вчинив у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

За даними прокуратури, у жовтні 2015 року працівник СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем марки BMW X5, рухаючись на небезпечній швидкості руху. Не врахувавши дорожню обстановку, він здійснив виїзд на клумбу та допустив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого пасажир вказаного транспортного засобу отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких помер на місці, додали у відомстві.

Оболонський райсуд столиці напередодні визнав винним працівника СБУ у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ і призначив порушнику покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, поліція затримала у Львові п’яного водія маршрутки.

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