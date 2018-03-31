Сотрудника СБУ приговорили к заключению за смертельное ДТП

По данным прокуратуры, в октябре 2015 года сотрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на опасной скорости движения. Не учтя дорожную обстановку, он совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте, добавили в ведомстве.

Оболонский райсуд столицы накануне признал виновным работника СБУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ и назначил нарушителю наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, полиция задержала во Львове пьяного водителя маршрутки.