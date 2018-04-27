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В Киевской области задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Работники Васильковского отдела полиции, которые были задержаны после сбыта лицу психотропного вещества и вымогательства у него взятки за непривлечение к уголовной ответственности, сами находились в состоянии наркотического опьянения, выполняя служебные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, передает УНН.

В Киевской области задержали двух полицейских-взяточников, которые оказались драг-дилерами

“Согласно заключению медицинского осмотра у двух задержанных ”правоохранителей“ выявлено состояние опьянения вследствие употребления наркотического вещества амфетамин”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, двое оперуполномоченных и полицейский Васильковского отдела полиции ГУ НП в Киевской области сбывали гражданам психотропное вещество “амфетамин”, а затем требовали у этих же лиц неправомерную выгоду, чтобы не привлекать последних к уголовной ответственности.

Так, используя свое служебное положение, с применением физической силы, злоумышленники начали требовать у лица, которому сбыли психотропное вещество, неправомерную выгоду в размере 20 500 гривен за не привлечение к уголовной ответственности и были сразу задержанными сотрудниками правоохранительных органов.

В четверг, 26 апреля, Печерским районным судом. Киева трем подозреваемым работникам Васильковского отдела полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 “Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом” УК Украины избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура Киевской области принципиально не согласна с таким решением суда и будет его обжаловать в суде апелляционной инстанции.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 13 апреля майору СБУ дали шесть лет за совершенное “под наркотиками” смертельное ДТП.

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