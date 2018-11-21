В Польше задержали гражданина Украины с большим количеством наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины, у которого обнаружила 0,5 кг марихуаны, таблетки экстази и анаболические препараты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
За хранение большого количества наркотиков и психотропных веществ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В ночь с субботы на воскресенье в городе Бусько-Здруй полицейские задержали для контроля авто, за рулем которого был 27-летний гражданин Украины, которого подозревали в хранении наркотиков.
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“Во время контроля полиция нашла в одежде водителя BMW сверток из алюминиевой фольги, в котором было четыре порции высушенного растения коричнево-зеленого цвета. Первоначальные исследования показали, что изъятая сухая трава — это марихуана. С машины изъяли также пять мобильных телефонов и наличные. В одном из телефонов вместо аккумулятора полиция нашла сверток с кремовым порошком”, — сказал аспирант Томаш Пивоварский, представитель полиции в городе Бусько-Здруй.
Кроме того, водитель не имел водительских прав. Мужчину арестовали, а его транспортное средство отправили на штраф-площадку.
Как ранее информировал УНН, 12 ноября за поставки заключенным наркотиков задержан сотрудник Киевского следственного изолятора.