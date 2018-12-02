МИД проверяет информацию о задержании украинцев в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.
"Консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. По результатам получения официального подтверждения или опровержения этой информации дополнительно сообщим", - написал он.
Как сообщал УНН, Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии является украинский доброволец.
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