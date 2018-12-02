МЗС перевіряє інформацію про затримання українців у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України. Про це у Twitter повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
"Консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України. За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо", - написав він.
Як повідомляв УНН, Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинськіх ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.
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