МЗС перевіряє інформацію про затримання українців у Грузії

"Консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України. За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо", - написав він.



Як повідомляв УНН, Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинськіх ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.

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