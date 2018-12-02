Серед затриманих в Грузії є український доброволець - ЗМІ

Як повідомляється затримані 27 листопада оселилися в розташованій на цій же вулиці готелі "Альянс". Також, за неутонченной інформації, серед затриманих є чоловік, який воював в Донбасі - грузинський військовий Лука Чхетія, який приїхав в Тбілісі, щоб бути присутнім сьогодні на акції об'єднаної опозиції в Тбілісі.

За наявною інформацією, Лука Чхетія по приїзді розмістився в готелі, так як збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком в готель нагрянула поліція, яка вилучила "незаконну зброю".



Як повідомляв УНН, Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України.



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