Серед затриманих в Грузії є український доброволець - ЗМІ

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На вулиці Ліхаурской в ​​Тбілісі на світанку були мобілізовані спецназ і правоохоронці затримані 5 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.

Як повідомляється затримані 27 листопада оселилися в розташованій на цій же вулиці готелі "Альянс". Також, за неутонченной інформації, серед затриманих є чоловік, який воював в Донбасі - грузинський військовий Лука Чхетія, який приїхав в Тбілісі, щоб бути присутнім сьогодні на акції об'єднаної опозиції в Тбілісі.

За наявною інформацією, Лука Чхетія по приїзді розмістився в готелі, так як збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком в готель нагрянула поліція, яка вилучила "незаконну зброю".

Як повідомляв УНН, Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України.

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