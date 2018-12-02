Среди задержанных в Грузии есть украинский доброволец - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На улице Лихаурской в Тбилиси на рассвете были мобилизованы спецназ и правоохранители задержаны 5 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.
Как сообщается задержанные 27 ноября поселились в расположенной на этой же улице гостинице "Альянс". Также, по неутонченной информации, среди задержанных есть и воевавший в Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать сегодня на акции объединенной оппозиции в Тбилиси.
По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла "незаконное оружие".
Как сообщал УНН, Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины.
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