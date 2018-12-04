В МВД Грузии раскрыли подробности расследования в отношении украинцев

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По положению на сегодняшний день расследование в отношении граждан Украины, задержаных в Грузии, ведется с целью выявления мотива. Об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил по поводу задержания 6-ти граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Грузию Онлайн.