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В МВД Грузии раскрыли подробности расследования в отношении украинцев

Киев • УНН

 • 17598 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По положению на сегодняшний день расследование в отношении граждан Украины, задержаных в Грузии, ведется с целью выявления мотива. Об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил по поводу задержания 6-ти граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Грузию Онлайн.

В МВД Грузии раскрыли подробности расследования в отношении украинцев

Как отметил министр, существуют определенные подозрения, однако это дело следствия.

"Когда иностранные граждане концентрированно, группой… затем уже на основании оперативной информации мы обнаружили оружие, то тут могут возникнуть всякого рода подозрения. Однако сегодня мы ни о чем не говорим. Мы говорим о том уголовном деле, которое ведется. Мы работаем вместе с нашими коллегами, со Службой государственной безопасности, и посмотрим, каковы будут результаты", - заявил Георгий Гахария.

На вопрос о том, связанны ли задержанные иностранные граждане с политическими силами, министр заявил, что на данном этапе он не может об этом говорить.

"Это ответственное расследование. Мы взвешиваем каждый шаг и слово. Разумеется, существуют определенные подозрения, исходя из их же заявлений, которые они сделали, в том числе во время задержания, исходя из их визитов на различные акции, в частности в Тбилиси. Такие подозрения существуют, однако сегодня это лишь подозрения, и куда нас приведет следствие, посмотрим. По положению на сегодняшний день расследование ведется с целью выявления мотива. Как факт, нами изъято огнестрельное оружие, которое было у приехавших группой в Грузию украинских граждан", - заявил Георгий Гахария.

Как сообщал УНН, суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев. 

Напомним, стали известны имена и фамилии задержанных в Грузии украинцев и их грузинских друзей.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

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