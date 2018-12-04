У МВС Грузії розкрили подробиці розслідування щодо українців

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відповідно до положення на сьогоднішній день розслідування відносно громадян України, затриманих у Грузії, ведеться з метою виявлення мотиву. Про це міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахар заявив з приводу затримання 6-ти громадян України, передає УНН з посиланням на Грузію Онлайн.