У МВС Грузії розкрили подробиці розслідування щодо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відповідно до положення на сьогоднішній день розслідування відносно громадян України, затриманих у Грузії, ведеться з метою виявлення мотиву. Про це міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахар заявив з приводу затримання 6-ти громадян України, передає УНН з посиланням на Грузію Онлайн.
Як зазначив міністр, існують певні підозри, проте це справа слідства.
"Коли іноземні громадяни концентровано, групою ... потім вже на підставі оперативної інформації ми виявили зброю, то тут можуть виникнути всякого роду підозри. Однак сьогодні ми ні про що не говоримо. Ми говоримо про ту кримінальну справу, яке ведеться. Ми працюємо разом з нашими колегами, зі Службою державної безпеки, і подивимося, які будуть результати", - заявив Георгій Гахар.
На питання про те, пов'язані затримані іноземні громадяни з політичними силами, міністр заявив, що на даному етапі він не може про це говорити.
"Це відповідальне розслідування. Ми зважуємо кожен крок і слово. Зрозуміло, існують певні підозри, виходячи з їх же заяв, які вони зробили, в тому числі під час затримання, виходячи з їх візитів на різні акції, зокрема в Тбілісі. Такі підозри існують, проте сьогодні це лише підозри, і куди нас приведе слідство, подивимося. Згідно з положенням на сьогоднішній день розслідування ведеться з метою виявлення мотиву. Як факт, нами вилучено вогнепальну зброю, яка була у групи українців, які приїхали в Грузію", - заявив Георгій Гахар.
Як повідомляв УНН, суд взяв під арешт затриманих в Грузії українців.
Нагадаємо, стали відомі імена і прізвища затриманих в Грузії українців та їх грузинських друзів.
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.
За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.