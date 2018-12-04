Затримані в Грузії українці оголосили голодування - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Громадяни України, яких було затримано в Грузії у результаті спецоперації, оголосили голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За словами адвоката Ростомашвілі: "Один з них (затриманих українців - ред.) голодував, вчора я попросив його припинити голодування, думав, що переконав, але сьогодні всі почали голодувати. Протестують проти всього, що з ними сталося".
Нагадаємо, раніше у Грузії було затримано громадян України за придбання та зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин.
Як повідомляв УНН, Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту.
Також, відповідно до положення на сьогоднішній день, розслідування відносно громадян України, затриманих у Грузії, ведеться з метою виявлення мотиву.