Затопление Херсонской области сократит возможности агроэкспорта на миллионы тонн - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Затопление Херсонской области угрожает экспорту миллионов тонн зерновых и масличных культур, сказал в эфире всеукраинского телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.
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"Без орошения нельзя будет вырастить минимум несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур. А это значит, что эти несколько миллионов тонн не будут экспортированы. Это негативное влияние на международный баланс. На восстановление уйдут годы", - сказал Высоцкий.
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6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.