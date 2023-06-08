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Затопление Херсонской области сократит возможности агроэкспорта на миллионы тонн - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1177434 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Затопление Херсонской области угрожает экспорту миллионов тонн зерновых и масличных культур, сказал в эфире всеукраинского телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.

Затопление Херсонской области сократит возможности агроэкспорта на миллионы тонн - Минагрополитики

Цитата

"Без орошения нельзя будет вырастить минимум несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур. А это значит, что эти несколько миллионов тонн не будут экспортированы. Это негативное влияние на международный баланс. На восстановление уйдут годы", - сказал Высоцкий.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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