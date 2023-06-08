Затоплення Херсонщини скоротить можливості агроекспорту на мільйони тонн - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Затоплення Херсонщини загрожує експорту мільйонів тонн зернових та олійних культур, сказав в ефірі загальноукраїнського телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає УНН.
Цитата
"Без зрошення не можна буде виростити мінімум декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур. А це означає що ці декілька мільйонів тонн не будуть експортовані. Це негативний вплив на міжнародний баланс. На відновлення підуть роки", - сказав Висоцький.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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