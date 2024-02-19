Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер

Подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса-Кишинев продолжается. Сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов, которые уже вскоре будут курсировать между аэропортом Кишинев и Одессой. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что на этой неделе состоится первый тестовый запуск и откроется продажа билетов. Стоимость билета - 800 грн. Право на льготный проезд со скидкой в 50% будут иметь военные и члены их семей (жена/муж, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий.

"Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины", - информирует Кипер.

Напомним, новый проект "Воздушный трансфер", призван упростить проезд из Одессы в аэропорт Кишинева. Проект реализуется при поддержке ПРООН.