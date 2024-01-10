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Одеситів в аеропорт Кишинева доставлятиме аеротрансфер: Кіпер розповів про новий проект з ПРООН

Одеситів в аеропорт Кишинева доставлятиме аеротрансфер: Кіпер розповів про новий проект з ПРООН

Київ • УНН

 • 24655 перегляди

Олег Кіпер обговорив з ПРООН новий проект "Повітряний трансфер", покликаний спростити проїзд до аеропорту Кишинева, покращити перетин кордону та зменшити трафік.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з делегацією представників ПРООН в Україні, передає УНН.

Деталі

У ході зустрічі сторони обговорили реалізацію нового проєкту "Аеротрансфер". Його мета - пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За умови наявності квитків на літак - пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту, інформує Кіпер.

"Це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину. Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень", - написав очільник ОВА.

Кіпер додав, що для запуску проекту "Аеротрансферу" необхідні автобуси, які здійснюватимуть перевезення пасажирів. І повідомив, що в цьому питанні ОВА розраховує на допомогу ПРООН.

"Загалом ПРООН відібрано 20 проєктів в Одеській області,на реалізацію яких Європейським Інвестиційним Банком вже виділено кошти у розмірі 29 млн євро. Дякуємо за підтримку Одещини та співпрацю", - резюмував Кіпер.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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