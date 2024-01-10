Одесситов в аэропорт Кишинева будет доставлять аэротрансфер: Кипер рассказал о новом проекте с ПРООН
Киев • УНН
Олег Кипер обсудил с ПРООН новый проект "Воздушный трансфер", призванный упростить проезд в аэропорт Кишинева, улучшить пересечение границы и уменьшить трафик.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с делегацией представителей ПРООН в Украине, передает УНН.
Детали
В ходе встречи стороны обсудили реализацию нового проекта "Аэротрансфер". Его цель - ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев. При условии наличия билетов на самолет - пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт, информирует Кипер.
"Это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МПП "Маяки - Паланка - Удобное"), уменьшить там сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения. Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок", - написал глава ОГА.
Кипер добавил, что для запуска проекта "Аэротрансфера" необходимы автобусы, которые будут осуществлять перевозки пассажиров. И сообщил, что в этом вопросе ОВА рассчитывает на помощь ПРООН.
"В целом ПРООН отобрано 20 проектов в Одесской области, на реализацию которых Европейским Инвестиционным Банком уже выделены средства в размере 29 млн евро. Спасибо за поддержку Одесской области и сотрудничество", - резюмировал Кипер.
Одесситов в аэропорт Кишинева будет доставлять аэротрансфер: Кипер рассказал о новом проекте с ПРООН
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