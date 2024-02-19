Запуск першого аеротрансферу Одеса-Кишинів стартує цього тижня - Кіпер

Підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса-Кишинів триває. Наразі йде облаштування спеціальних касс та трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом Кишинів та Одесою. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Він уточнив, що цього тижня відбудеться перший тестовий запуск та відкриється продаж квитків. Вартість квитка - 800 грн. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

"Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України", - інформує Кіпер.

Нагадаємо, новий проект "Повітряний трансфер", покликаний спростити проїзд з Одеси до аеропорту Кишинева. Проєкт реалізується за підтримки ПРООН.