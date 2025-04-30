Запорожская область под массированным ударом: ранена женщина, сотни обстрелов

68-летняя женщина получила ранение в результате вражеской атаки по Запорожскому району. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он также рассказал, что в целом в течение суток оккупанты нанесли 616 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, в частности:

войска рф совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Зализничному, Малым Щербакам и Новоандреевке.

435 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Новослободку, Лобково, Каменское, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Щербаки и Новоданиловку.

171 артобстрел нанесен по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Степового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 19 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и гаражей", - резюмировал Федоров.

Напомним

На днях в результате обстрела российских войск в одной из общин Запорожской области было частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет. Обошлось без пострадавших.

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