На Запоріжжі удар рф залишив частину жителів без світла, зв'язку та інтернету

Внаслідок обстрілу російських військ в одній з громад Запорізької області частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет, але, попередньо, без постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Через ворожий обстріл Запорізької області в одній із громад частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет - написав Федоров.

За його словами, пошкоджень зазнали і приватні будинки та прилеглі території. "Попередньо, без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Запорізька область: через ворожі атаки пошкоджено будинок, обійшлося без жертв