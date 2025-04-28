На Запоріжжі удар рф залишив частину жителів без світла, зв'язку та інтернету
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу однієї з громад Запорізької області пошкоджено приватні будинки. Також частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет, але, попередньо, без постраждалих.
Внаслідок обстрілу російських військ в одній з громад Запорізької області частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет, але, попередньо, без постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Через ворожий обстріл Запорізької області в одній із громад частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет
За його словами, пошкоджень зазнали і приватні будинки та прилеглі території. "Попередньо, без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
Запорізька область: через ворожі атаки пошкоджено будинок, обійшлося без жертв28.04.25, 07:29 • 1868 переглядiв