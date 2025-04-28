В Запорожской области удар рф оставил часть жителей без света, связи и интернета

В результате обстрела российских войск в одной из громад Запорожской области частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет, но, предварительно, без пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Из-за вражеского обстрела Запорожской области в одной из громад частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет - написал Федоров.

По его словам, повреждения получили и частные дома и прилегающие территории. "Предварительно, без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Запорожская область: из-за вражеских атак поврежден дом, обошлось без жертв