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В Запорожской области удар рф оставил часть жителей без света, связи и интернета

Киев • УНН

 • 440 просмотра

В результате вражеского обстрела одной из общин Запорожской области повреждены частные дома. Также частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет, но, предварительно, без пострадавших.

В Запорожской области удар рф оставил часть жителей без света, связи и интернета

В результате обстрела российских войск в одной из громад Запорожской области частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет, но, предварительно, без пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Из-за вражеского обстрела Запорожской области в одной из громад частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет

- написал Федоров.

По его словам, повреждения получили и частные дома и прилегающие территории. "Предварительно, без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Запорожская область: из-за вражеских атак поврежден дом, обошлось без жертв28.04.25, 07:29 • 1736 просмотров

Юлия Шрамко

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