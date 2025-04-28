В Запорожской области удар рф оставил часть жителей без света, связи и интернета
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела одной из общин Запорожской области повреждены частные дома. Также частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет, но, предварительно, без пострадавших.
В результате обстрела российских войск в одной из громад Запорожской области частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет, но, предварительно, без пострадавших, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Из-за вражеского обстрела Запорожской области в одной из громад частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет
По его словам, повреждения получили и частные дома и прилегающие территории. "Предварительно, без пострадавших", - отметил глава ОВА.
Запорожская область: из-за вражеских атак поврежден дом, обошлось без жертв28.04.25, 07:29 • 1736 просмотров