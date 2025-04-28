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Запорожская область: из-за вражеских атак поврежден дом, обошлось без жертв

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Войска рф совершили 354 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. Поврежден один дом, но мирные жители не пострадали, сообщил Иван Федоров.

Запорожская область: из-за вражеских атак поврежден дом, обошлось без жертв

В результате вражеских атак по Запорожской области произошло повреждение одного дома, при этом жертв и пострадавших зафиксировано не было. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что в течение суток оккупанты нанесли 354 удара по 12 населенным пунктам региона - в частности, войска рф совершили 21 авиационный удар по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Малой Токмачке. Кроме того:

  • 210 БПЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодарьевку:
    • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку и Новодарьевку;
      • 117 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодарьевки.

        "Поступило 1 сообщение о повреждении дома. Мирные жители не пострадали", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        В Харьковской области дроны пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" безжалостно уничтожают склады с боекомплектом россиян и вражескую бронетехнику. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там рассказали, что в результате метких ударов дронами были уничтожены: склады с боекомплектом, пушка 2А42, авто и мототранспорт, грузовики, а также места сосредоточения оккупантов.

        Военный командир рф доложил путину о присутствии ВСУ в курской области27.04.25, 21:28 • 2998 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
        Иван Федоров
        Гуляйполе
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