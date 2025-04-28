Запорізька область: через ворожі атаки пошкоджено будинок, обійшлося без жертв

Внаслідок ворожих атак по Запорізькій області сталося пошкодження одного будинку, при цьому жертв і постраждалих зафіксовано не було. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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Він зазначив, що упродовж доби окупанти завдали 354 удари по 12 населених пунктах регіону - зокрема, війська рф здійснили 21 авіаційний удар по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Малій Токмачці. Крім того:

210 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку:

6 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку;

117 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 1 повідомлення про пошкодження будинку. Мирні жителі не постраждали", - резюмував Федоров.

Нагадаємо

На Харківщині дрони прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" безжально знищують склади з боєкомплектом росіян та ворожу бронетехніку. Відповідне відео опублікував Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там розповіли, що в результаті влучних ударів дронами було знищено: склади з боєкомплектом, гармату 2А42, авто та мототранспорт, вантажівки, а також місця зосередження окупантів.

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