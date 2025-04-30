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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 92420 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Запорізька область під масованим ударом: поранено жінку, сотні обстрілів

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

Протягом доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Поранено 68-річну жінку, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Запорізька область під масованим ударом: поранено жінку, сотні обстрілів

68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він також розповів, що загалом упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, зокрема:

  • війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малим Щербакам та Новоандріївці.
    • 435 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Новослобідку, Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
      • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку.
        • 171 артобстріл завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

          "Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів", - резюмував Федоров.

          Нагадаємо

          Днями внаслідок обстрілу російських військ в одній із громад Запорізької області було частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет. Обійшлося без постраждалих.

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          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          Війна
          Іван Федоров
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