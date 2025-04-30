Запорізька область під масованим ударом: поранено жінку, сотні обстрілів
Київ • УНН
Протягом доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Поранено 68-річну жінку, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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Він також розповів, що загалом упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, зокрема:
- війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малим Щербакам та Новоандріївці.
- 435 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Новослобідку, Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку.
- 171 артобстріл завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
Днями внаслідок обстрілу російських військ в одній із громад Запорізької області було частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет. Обійшлося без постраждалих.
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