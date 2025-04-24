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Запорожье под огнем: почти полтысячи ударов по области за сутки

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Оккупанты нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, атаки БПЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары, есть повреждения инфраструктуры.

Запорожье под огнем: почти полтысячи ударов по области за сутки

В течение суток 23 апреля оккупанты нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

В частности, он уточнил, что войска рф осуществили 4 авиационных удара по Лобковому и Гуляйполю.

307 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Малокатериновку, Магдалиновку, Новотаврическое, Лобковое, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку

- рассказал Федоров.

Также, по его словам, 4 обстрела из РСЗО накрыли Лобковое и Щербаки, 141 артудар был нанесен по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 40 сообщений о повреждении домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил глава Запорожской ОВА.

Напомним

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля погибли 9 человек. Как сообщили в ГСЧС, еще 63 человека пострадали. 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей.

  Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, заявил, что российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать".

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