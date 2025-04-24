Запоріжжя під вогнем: майже півтисячі ударів по області за добу

Упродовж доби 23 квітня окупанти завдали 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, він уточнив, що війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Лобковому та Гуляйполю.

307 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Магдалинівку, Новотавричеське, Лобкове, Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку - розповів Федоров.

Також, за його словами, 4 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове та Щербаки, 141 артудар було завдано по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули 9 людей. Як повідомили в ДСНС, ще 63 людини постраждали. 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".

У Харкові внаслідок нічної атаки є поранені, пошкоджено багатоповерхівки