Запасы ракет Patriot в Украине могут закончиться в течение нескольких недель - CNN
Киев • УНН
Единственный способ защиты Украины от российских баллистических ракет - системы Patriot, боеприпасы к которым могут закончиться. США приостановили военную помощь, а другие страны не могут производить эти ракеты.
Украина имеет лишь один способ защититься от российских баллистических ракет - американские комплексы Patriot. Поскольку США сейчас приостановили военные поставки в Киев, вскоре могут закончиться боеприпасы для этих систем. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.
Детали
Украинский чиновник сообщил CNN во вторник, что запасы ракет Patriot в Киеве могут закончиться в течение нескольких недель.
Системы Patriot в настоящее время незаменимы. Украинские солдаты рассказали CNN, что их больше всего беспокоит отсутствие таких ракет, которые защищают их семьи и близких в украинских городах.
"США владеют лицензией на ракетные комплексы Patriot, а также производством ракет для них, что делает очень сложным для многих европейских стран воспроизвести их", - сказала Екатерина Степаненко, заместитель руководителя группы по вопросам россии и аналитик Института изучения войны.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, существует риск, связанный с обеспечением "Патриотов", как с точки зрения ремонта, обслуживания, так и боеприпасов для защиты Украины от баллистических ракет.
Издание отмечает, что значительная часть американского военного оборудования может быть получена из других источников, произведена внутри страны или заменена альтернативными вариантами - хотя есть серьезные вопросы о том, смогут ли союзники Украины соответствовать уровню США.
Напоминаем
3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Oval Office во время встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Тем не менее, Дональд Трамп рассмотрит возможность восстановления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и предприняты меры по укреплению доверия.