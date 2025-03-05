Запаси ракет Patriot в Україні можуть закінчитись протягом кількох тижнів - CNN

Україна має лише один спосіб захиститися від російських балістичних ракет - американські комплекси Patriot. Оскільки США зараз призупинили військові поставки до Києва, незабаром можуть закінчитися боєприпаси для цих систем. Про це йдеться в матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Український чиновник повідомив CNN у вівторок, що запаси ракет Patriot у Києві можуть закінчитись протягом кількох тижнів.

Системи Patriot наразі є незамінними. Українські солдати розповіли CNN, що їх найбільше турбує відсутність таких ракет, які захищають їхні сім'ї та близьких в українських містах.

"США володіють ліцензією на ракетні комплекси Patriot, а також виробництвом ракет для них, що робить дуже складним для багатьох європейських країн відтворити їх", - сказала Катерина Степаненко, заступник керівника групи з питань росії та аналітик Інституту вивчення війни.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, є ризик, пов'язаний із забезпеченням "Патріотів", як з точки зору ремонту, обслуговування, так і боєприпасів для захисту України від балістичних ракет.

Видання зазначає, що значна частина американського військового обладнання може бути отримана з інших джерел, вироблена всередині країни або замінена альтернативними варіантами - хоча є серйозні питання щодо того, чи зможуть союзники України відповідати рівню США.

Нагадаємо

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Проте Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зі зміцнення довіри.