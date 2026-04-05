Западные союзники просят Украину прекратить атаки на российские НПЗ - Буданов
Киев • УНН
Иностранные партнеры призывают Киев ограничить удары по нефтяной инфраструктуре рф из-за цен на нефть. Глава Офиса президента Украины подтвердил получение сигналов от союзников.
Иностранные партнеры и союзники Украины обратились к официальному Киеву с просьбой ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на "черное золото". Об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.
По его словам, Украина получает от партнеров "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары по вражеским НПЗ, однако он не назвал, какие именно страны обратились с такой просьбой.
Также Буданов не стал уточнять, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров и будет ли она это менять.
Из-за украинских атак на порты и НПЗ экспортные возможности рф уменьшились на 20%. Дополнительное давление создает остановка или ограничение работы ключевых экспортных направлений, в частности балтийских портов усть-луга и приморск.