Западные союзники просят Украину прекратить атаки на российские НПЗ - Буданов

Киев • УНН

 • 3518 просмотра

Иностранные партнеры призывают Киев ограничить удары по нефтяной инфраструктуре рф из-за цен на нефть. Глава Офиса президента Украины подтвердил получение сигналов от союзников.

Иностранные партнеры и союзники Украины обратились к официальному Киеву с просьбой ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на "черное золото". Об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

По его словам, Украина получает от партнеров "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары по вражеским НПЗ, однако он не назвал, какие именно страны обратились с такой просьбой.

Также Буданов не стал уточнять, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров и будет ли она это менять.

Из-за украинских атак на порты и НПЗ экспортные возможности рф уменьшились на 20%. Дополнительное давление создает остановка или ограничение работы ключевых экспортных направлений, в частности балтийских портов усть-луга и приморск.

