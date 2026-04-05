Західні союзники просять Україну припинити атаки на російські НПЗ - Буданов

Іноземні партнери і союзники України звернулись до офіційного Києва з проханням обмежити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на "чорне золото". Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає УНН.

За його словами, Україна отримує від партнерів "певні сигнали" щодо необхідності зменшити удари по ворожих НПЗ, однак він не назвав, які саме країни звернулись з таким проханням.

Також Буданов не став уточнювати, чи готова Україна змінювати свою тактику у відповідь на прохання партнерів і чи буде вона це змінювати.

Через українські атаки на порти та НПЗ експортні можливості рф зменшились на 20%. Додатковий тиск створює зупинка або обмеження роботи ключових експортних напрямків, зокрема балтійських портів усть-луга та приморськ.