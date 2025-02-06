Западные компании заработали $6,3 млрд на продаже танкеров для теневого флота рф

Западные судовладельцы заработали не менее 6,3 миллиарда долларов, продав подставным компаниям сотни устаревших танкеров, которые вошли в теневой флот России. Об этом информирует УНН со ссылкой на анализ Follow the Money и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Детали

По данным Follow the Money и OCCRP, суда, проданные в Европе и США, составляют примерно 40% российского теневого флота - 230 кораблей.

Несмотря на действующие санкции, более половины танкеров, выявленных в расследовании Follow The Money и OCCRP, были проданы 54 греческими компаниями на сумму не менее 3,7 миллиарда долларов.

Кроме Tsakos, среди компаний, продавших танкеры, были Marla Tankers, Prime Marine, Thenamaris и Toro Corp. Последняя, например, за два года продала шесть танкеров и получила прибыль более 111 миллионов долларов. После того как пять судов оказались в теневом флоте, Великобритания ввела санкции против каждого из них.

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Представители многочисленных компаний, среди которых Chemikalien Seetransporte GmbH и Euronav, утверждают, что придерживаются всех международных правил и проверяют покупателей. В то же время, в отдельных случаях, суда меняли флаг и операторов, перед тем как попасть в россию.

Представитель компании Tsakos Energy Navigation Ltd., Клио Хацимичали, заявил, что компания якобы придерживается всех санкций. В то же время он не прокомментировал продажу танкера Aris, который оказался в теневом флоте РФ после его передачи покупателю, зарегистрированному на Маршалловых островах. OCCRP не нашло доказательств того, что компания Tsakos Energy Navigation сознательно способствовала обходу санкций.

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ усиление санкций против теневого флота рф

Несмотря на ограничения G7, россия заработала более 800 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Институт KSE при Киевской школе экономики идентифицировал судна в этой сети, считая танкер частью теневого флота, если он перевозит российскую нефть, имеет непрозрачную структуру собственности и не имеет надежной западной страховки от разливов нефти. Прямая продажа нефтяных танкеров российским компаниям запрещена санкциями ЕС, введенными в 2023 году. Однако косвенные продажи компаниям из стран, не участвующих в санкциях, не являются незаконными, что открывает существенную лазейку в усилиях, которые, как предполагается, ограничивают способность России финансировать свою войну против Украины - говорится в заметке OCCRP.

По словам старшего экономиста Института KSE Бенджамина Хильгенштока, действующие санкции не являются достаточно эффективными, если танкеры в конце концов оказываются в теневом флоте.

Вы можете перепродать танкер трижды за три недели. Компании, которые продают танкеры, хорошо знают, что делать, чтобы избежать проблем - отметил эксперт.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан отметил, что продавцы из европейских стран должны убедиться, что их суда не используются Россией для обхода санкций.

Люди, которые продают суда, должны доказать, что они проверили, не способствует ли продажа обходу санкций или нарушению ограничений цены - сказал Дэвид О'Салливан.

Он добавил, что хоть полностью остановить обходы санкций невозможно, главный вопрос в том, постепенно ли они ослабляют экономику России.

Как пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, в рамках запрета на прямые продажи российским компаниям ЕС постановил, что европейские судовладельцы должны отчитываться перед национальными властями, когда они продают судно покупателю за пределами блока. Чиновники санкций не могут блокировать эти транзакции, но постановление призвано заставить компании остановиться и задуматься, прежде чем совершать продажи, которые могут обойти санкции.

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В ответ на рост теневого флота США, Великобритания и ЕС объединили усилия, чтобы ввести санкции против отдельных судов. На данный момент западные правительства наложили ограничения на примерно 300 танкеров. В январе 2025 года США санкционировали 155 танкеров, что стало самой масштабной попыткой ослабить теневой флот. Почти 80 из этих судов, по данным расследований Follow The Money (FTM) и OCCRP, были связаны с западными компаниями.

Санкции против россии - это ответ на ее агрессию против Украины. ЕС сталкивается с фундаментальным вызовом: введение быстрых и жестких санкций требует единодушного одобрения всех 27 государств-членов, что затрудняет эффективные действия - объяснил Петрас Катинас, аналитик по энергетике Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Устаревшие танкеры в российском теневом флоте не только подрывают попытки Запада оказать финансовое давление на РФ, но и увеличивают риск морских катастроф.

Напомним

25 декабря 2024 года в Краснодарском крае рф была объявлена чрезвычайная ситуация из-за разлива более 3000 тонн мазута после аварии двух танкеров. Это повлекло загрязнение 50 км побережья.

В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ