Західні компанії заробили $6,3 млрд на продажу танкерів для тіньового флоту рф

Західні судновласники заробили щонайменше 6,3 мільярда доларів, продавши підставним компаніям сотні застарілих танкерів, які увійшли до тіньового флоту росії. Про це інформує УНН з посиланням на аналіз Follow the Money та Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

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За даними Follow the Money та OCCRP, судна, продані в Європі та США, складають приблизно 40% російського тіньового флоту — 230 кораблів.

Попри діючі санкції, більш ніж половина танкерів, виявлених у розслідуванні Follow The Money та OCCRP, були продані 54 грецькими компаніями на суму щонайменше 3,7 мільярда доларів.

Крім Tsakos, серед компаній, що продали танкери, були Marla Tankers, Prime Marine, Thenamaris та Toro Corp. Остання, наприклад, за два роки продала шість танкерів та отримала прибуток понад 111 мільйонів доларів. Після того як п’ять суден опинилися у тіньовому флоті, Велика Британія запровадила санкції проти кожного з них.

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Представники численних компаній, серед яких Chemikalien Seetransporte GmbH та Euronav, стверджують, що дотримуються всіх міжнародних правил та перевіряють покупців. Водночас, в окремих випадках, судна змінювали прапор та операторів, перед тим як потрапити до росії.

Представник компанії Tsakos Energy Navigation Ltd., Кліо Хацімічалі, заявив, що компанія нібито дотримується всіх санкцій. Водночас він не прокоментував продаж танкера Aris, який опинився у тіньовому флоті РФ після його передачі покупцеві, зареєстрованому на Маршаллових островах. OCCRP не знайшло доказів того, що компанія Tsakos Energy Navigation свідомо сприяла обходу санкцій.

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Попри обмеження G7, росія заробила понад 800 мільярдів євро на експорті викопного палива з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Інститут KSE при Київській школі економіки ідентифікував судна в цій мережі, вважаючи танкер частиною тіньового флоту, якщо він перевозить російську нафту, має непрозору структуру власності та не має надійної західної страховки від розливів нафти. Прямий продаж нафтових танкерів російським компаніям заборонено санкціями ЄС, запровадженими 2023 року. Проте непрямі продажі компаніям із країн, які не беруть участь у санкціях, не є незаконними, що відкриває суттєву лазівку в зусиллях, які, як передбачається, обмежують здатність росії фінансувати свою війну проти України - йдеться у дописі OCCRP.

За словами старшого економіста Інституту KSE Бенджаміна Хільгенштока, чинні санкції не є достатньо ефективними, якщо танкери врешті-решт опиняються у тіньовому флоті.

Ви можете перепродати танкер тричі за три тижні. Компанії, які продають танкери, добре знають, що робити, щоб уникнути проблем - зазначив експерт.

Спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван наголосив, що продавці з європейських країн мають переконатися, що їхні судна не використовуються росією для обходу санкцій.

Люди, які продають судна, повинні довести, що вони перевірили, чи продаж не сприяє обходу санкцій або порушенню обмежень ціни - сказав Девід О'Салліван.

Він додав, що хоч повністю зупинити обходи санкцій неможливо, головне питання в тому, чи вони поступово послаблюють економіку росії.

Як пише Центр з дослідження корупції та організованої злочинності, у рамках заборони на прямий продаж російським компаніям ЄС ухвалив, що європейські судновласники мають звітувати перед національною владою, коли вони продають судно покупцю за межами блоку. Чиновники санкцій не можуть блокувати ці транзакції, але постанова покликана змусити компанії зупинитися і задуматися, перш ніж здійснювати продажі, які можуть обійти санкції.

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У відповідь на зростання тіньового флоту США, Велика Британія та ЄС об’єднали зусилля, щоб запровадити санкції проти окремих суден. На цей момент західні уряди наклали обмеження на приблизно 300 танкерів. У січні 2025 року США санкціонували 155 танкерів, що стало наймасштабнішою спробою послабити тіньовий флот. Майже 80 із цих суден, за даними розслідувань Follow The Money (FTM) та OCCRP, були пов’язані із західними компаніями.

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Нагадаємо

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До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ