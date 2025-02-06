Західні компанії заробили $6,3 млрд на продажу танкерів для тіньового флоту рф

ukenru
09:48 • 20313 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 49924 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 93110 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118941 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152021 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208861 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169224 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150530 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124610 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109689 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117411 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 121199 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116318 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 120415 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114559 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 170340 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168996 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301377 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 329367 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 4492 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 48699 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 51747 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116318 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 97621 перегляди
Актуальне
Західні компанії заробили $6,3 млрд на продажу танкерів для тіньового флоту рф

Західні компанії заробили $6,3 млрд на продажу танкерів для тіньового флоту рф

Київ • УНН

 • 37061 перегляди

Судновласники з ЄС та США продали 230 застарілих танкерів підставним компаніям для обходу санкцій росією. Більше половини суден продали грецькі компанії за $3,7 млрд.

Західні судновласники заробили щонайменше 6,3 мільярда доларів, продавши підставним компаніям сотні застарілих танкерів, які увійшли до тіньового флоту росії. Про це інформує УНН з посиланням на аналіз Follow the Money та Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Деталі

За даними Follow the Money та OCCRP, судна, продані в Європі та США, складають приблизно 40% російського тіньового флоту — 230 кораблів.

Попри діючі санкції, більш ніж половина танкерів, виявлених у розслідуванні Follow The Money та OCCRP, були продані 54 грецькими компаніями на суму щонайменше 3,7 мільярда доларів.

Крім Tsakos, серед компаній, що продали танкери, були Marla Tankers, Prime Marine, Thenamaris та Toro Corp. Остання, наприклад, за два роки продала шість танкерів та отримала прибуток понад 111 мільйонів доларів. Після того як п’ять суден опинилися у тіньовому флоті, Велика Британія запровадила санкції проти кожного з них.

Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни10.01.25, 18:45 • 241987 переглядiв

Представники численних компаній, серед яких Chemikalien Seetransporte GmbH та Euronav, стверджують, що дотримуються всіх міжнародних правил та перевіряють покупців. Водночас, в окремих випадках, судна змінювали прапор та операторів, перед тим як потрапити до росії.

Представник компанії Tsakos Energy Navigation Ltd., Кліо Хацімічалі, заявив, що компанія нібито дотримується всіх санкцій. Водночас він не прокоментував продаж танкера Aris, який опинився у тіньовому флоті РФ після його передачі покупцеві, зареєстрованому на Маршаллових островах. OCCRP не знайшло доказів того, що компанія Tsakos Energy Navigation свідомо сприяла обходу санкцій.

Зеленський обговорив з главою ОБСЄ посилення санкцій проти тіньового флоту рф08.01.25, 21:09 • 31513 переглядiв

Попри обмеження G7, росія заробила понад 800 мільярдів євро на експорті викопного палива з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Інститут KSE при Київській школі економіки ідентифікував судна в цій мережі, вважаючи танкер частиною тіньового флоту, якщо він перевозить російську нафту, має непрозору структуру власності та не має надійної західної страховки від розливів нафти. Прямий продаж нафтових танкерів російським компаніям заборонено санкціями ЄС, запровадженими 2023 року. Проте непрямі продажі компаніям із країн, які не беруть участь у санкціях, не є незаконними, що відкриває суттєву лазівку в зусиллях, які, як передбачається, обмежують здатність росії фінансувати свою війну проти України

- йдеться у дописі OCCRP.

За словами старшого економіста Інституту KSE Бенджаміна Хільгенштока, чинні санкції не є достатньо ефективними, якщо танкери врешті-решт опиняються у тіньовому флоті.

Ви можете перепродати танкер тричі за три тижні. Компанії, які продають танкери, добре знають, що робити, щоб уникнути проблем

- зазначив експерт.

Спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван наголосив, що продавці з європейських країн мають переконатися, що їхні судна не використовуються росією для обходу санкцій.

Люди, які продають судна, повинні довести, що вони перевірили, чи продаж не сприяє обходу санкцій або порушенню обмежень ціни

- сказав Девід О'Салліван.

Він додав, що хоч повністю зупинити обходи санкцій неможливо, головне питання в тому, чи вони поступово послаблюють економіку росії.

Як пише Центр з дослідження корупції та організованої злочинності, у рамках заборони на прямий продаж російським компаніям ЄС ухвалив, що європейські судновласники мають звітувати перед національною владою, коли вони продають судно покупцю за межами блоку. Чиновники санкцій не можуть блокувати ці транзакції, але постанова покликана змусити компанії зупинитися і задуматися, перш ніж здійснювати продажі, які можуть обійти санкції.

Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям - Yle12.01.25, 03:04 • 56817 переглядiв

У відповідь на зростання тіньового флоту США, Велика Британія та ЄС об’єднали зусилля, щоб запровадити санкції проти окремих суден. На цей момент західні уряди наклали обмеження на приблизно 300 танкерів. У січні 2025 року США санкціонували 155 танкерів, що стало наймасштабнішою спробою послабити тіньовий флот. Майже 80 із цих суден, за даними розслідувань Follow The Money (FTM) та OCCRP, були пов’язані із західними компаніями.

Санкції проти росії – це відповідь на її агресію проти України. ЄС стикається з фундаментальним викликом: запровадження швидких і жорстких санкцій потребує одностайного схвалення всіх 27 держав-членів, що ускладнює ефективні дії

- пояснив Петрас Катінас, аналітик з енергетики Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Застарілі танкери в російському тіньовому флоті не лише підривають спроби Заходу чинити фінансовий тиск на рф, але й збільшують ризик морських катастроф.

Нагадаємо

25 грудня 2024 року в Краснодарському краї рф було оголошено надзвичайну ситуацію через розлив понад 3000 тонн мазуту після аварії двох танкерів. Це спричинило забруднення 50 км узбережжя.

До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ04.02.25, 17:48 • 27702 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
dubaiДубай
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами