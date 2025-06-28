Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану

Сполучених Штатів не підтримав законопроєкт, який передбачав обов'язкову згоду Конгресу на використання у майбутньому президентом Дональдом Трампом збройних сил проти Ірану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зазначається, що, 53 зі 100 сенаторів висловилися проти обмеження військових повноважень глави держави. Голосування відбулося здебільшого за партійними лініями, але демократ з Пенсильванії Джон Феттерман не підтримав законопроєкт, натомість республіканець з Кентуккі Ренд Пол був на боці опонентів.

Сенатор Тім Кейн, який був ініціатором законопроєкту, упродовж років намагався законодавчо закріпити неможливість оголошення США війни чи проведення будь-яких воєнних операцій без попередньої згоди Конгресу.

Нагадаємо

Дональд Трамп звинуватив аятолу Хаменеї у брехні про перемогу над Ізраїлем. Президент США заявив, що врятував Хаменеї від смерті та скасував послаблення санкцій після агресивних заяв Ірану.