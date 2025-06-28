Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану

$41.590.08
48.640.31
ukenru
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 21930 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 63688 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 92257 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 58760 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 167164 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 52492 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 66325 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 55731 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 51904 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 218741 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
89%
746мм
Популярнi новини
Думаю, там щось станеться: Трамп висловився про "врегулювання" війни рф в Україні27 червня, 17:23 • 10031 перегляди
Чоловік на Львівщині напав з ножем на чотирьох жінок: дві загинули, ще дві отримали поранення27 червня, 17:38 • 13182 перегляди
17-річний Адам Кадиров офіційно одружується. У Чечні готують масштабне весілля27 червня, 18:09 • 8454 перегляди
Трамп зупиняє торговельні переговори з Канадою: що сталося27 червня, 18:33 • 3976 перегляди
Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки01:28 • 4396 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 92258 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 114500 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 167165 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 119779 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 198985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 24957 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci27 червня, 14:27 • 31317 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 114500 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 65077 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 107801 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Сенат США не підтримав законопроєкт, який вимагав згоди Конгресу на використання армії проти Ірану. 53 зі 100 сенаторів проголосували проти обмеження повноважень, включаючи одного демократа та одного республіканця.

Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану

Сполучених Штатів не підтримав законопроєкт, який передбачав обов'язкову згоду Конгресу на використання у майбутньому президентом Дональдом Трампом збройних сил проти Ірану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що, 53 зі 100 сенаторів висловилися проти обмеження військових повноважень глави держави. Голосування відбулося здебільшого за партійними лініями, але демократ з Пенсильванії Джон Феттерман не підтримав законопроєкт, натомість республіканець з Кентуккі Ренд Пол був на боці опонентів. 

Сенатор Тім Кейн, який був ініціатором законопроєкту, упродовж років намагався законодавчо закріпити неможливість оголошення США війни чи проведення будь-яких воєнних операцій без попередньої згоди Конгресу. 

Нагадаємо

Дональд Трамп звинуватив аятолу Хаменеї у брехні про перемогу над Ізраїлем. Президент США заявив, що врятував Хаменеї від смерті та скасував послаблення санкцій після агресивних заяв Ірану.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Сенат США
Конгрес США
Рейтер
Ренд Пол
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9